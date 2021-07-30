Yangında kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu kaybedenler, ücretsiz yenileyebilecek
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Yangında kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu kaybedenler, ücretsiz yenileyebilecek

Yangında kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu kaybedenler, ücretsiz yenileyebilecek
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangın bölgesinde kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu kaybeden vatandaşların belgelerini ücretsiz yenileyebileceği duyuruldu.

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangın bölgesinde kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu kaybeden vatandaşların belgelerini ücretsiz yenileyebileceği duyuruldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yangın bölgelerinde geçerli T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu yangın nedeniyle kaybeden vatandaşlarımız; Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu nüfus müdürlüklerimizden hiçbir ücret ödemeden yenileyebilecektir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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