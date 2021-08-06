Yangında kardeş desteği

Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele için kardeş ülkelerden destek gelmeye devam ediyor.

Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele için kardeş ülkelerden destek gelmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti araç ve personel gönderiyor. Diğer bir kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen ekipler ise Denizli Buldan'daki yangınlara müdahale ediyor. Türkiye'deki orman yangınları için Türk Cumhuriyetlerinden yardım ve destek gelmeye devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek amacıyla araç ve personel gönderiyor.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu vatan vurgusu yaptı. Türk milletinin bölünmez, ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak ilk defa desteğe ihtiyaç duyulan Anadolu topraklarına destek vermek için personelin oraya gönderileceğini belirtti. Anadolu halkının her ihtiyaç duyulduğunda suyunu, canını, kanını feda etmek için bu topraklara geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Biz burada, bu toprakları korumak, Türk toprağı tutmak için 450 yıldır mücadele etmekteyiz" dedi. Toprakları Türk toprağı tutarken, yeşilini, ovasını, geleneğini, göreneğini de koruduklarını da ifade eden Bakan Çavuşoğlu, dünyada devletlerin toprağıyla, canıyla, kanıyla, yeşiliyle birlikte geleceğe taşındığını ve ayakta kaldığını kaydetti.

Anavatan Türkiye'nin tarihte görülmemiş bir yangınla mücadele ettiğini dile getiren Bakan Nazım Çavuşoğlu, KKTC halkı olarak Türkiye'deki vatandaşlara destek olmak için burada bir ekip kurulduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Orman Dairesi'nden 3 araç ve 10 personel ve Sivil Savunma'dan 4 araç ve 11 personelle Türkiye'deki vatandaşların yaralarını sarmak için Türkiye'ye gidileceğini belirtti. KKTC'den giden ekibin belki Türkiye'de yanan bir bölgeyi söndüreceğine, yangın çıkma tehlikesi olan bölgelerde önlem alacağına ya da canlıları kurtaracağına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Oraya insanların canını kurtarmak için, mallarını kurtarmak için, bir destek için gidiyoruz" dedi. Dünyadan birçok yerden Türkiye'deki yangın bölgelerine destek gittiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Bu desteğe KKTC seyirci kalamazdı" ifadesini kullandı.

Azerbaycan'dan gelen ekipler de çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldükten sonra tekrar başlayan orman yangını, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına katılan Azerbaycanlı askerler, sonrasında Sarayköy'deki yangına geçti. tarım orman yangın destek söndürme kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti azerbaycan

Kaynak: Habermetre