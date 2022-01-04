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Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar

Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, bir samanlıkta bilinmeyen nedenle çıkan yangında, yan taraftaki ahırda bulunan ineklerini kurtarmak isteyen sahipleri, büyük çaba gösterdi.

EDİRNE'de, bir samanlıkta bilinmeyen nedenle çıkan yangında, yan taraftaki ahırda bulunan ineklerini kurtarmak isteyen sahipleri, büyük çaba gösterdi.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Zincirlikuyu Sokak'ta Şefik Püsküllü'ye ait evin samanlık kısmında, öğleden sonra yangın çıktı. Dumanları gören komşular durumu ev sahiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, ev sahipleri ise samanlığın yanındaki ahırdaki hayvanlarını kurtarmak için çabaladı. Ahırda bulunan 5 ineğini çıkarmak için zamanla yarışan ev sahipleri, zor anlar da yaşadı. 4 inek sahipleri tarafından çekilerek, 1 inek ise traktöre bağlanarak bölgeden uzaklaştırıldı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, kurtarılan inekler güvenli bölgeye götürüldü.


Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar

Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar

Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar

Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar

Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar

Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar

Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar

Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar

Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar

Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar

Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar

Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar

Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar

Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar

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Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Son Dakika Haberleri

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