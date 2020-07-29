Yangında iki katlı ahşap kullanılamaz hale geldi
Bilecik'te çıkan yangında iki katlı ahşap ev yandı.
29.07.2020 20:40 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:36
Bilecik'te çıkan yangında iki katlı ahşap ev yandı.
Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeler köyünde Nevzat Kandemir'e ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Gölpazarı Belediye itfaiyesi ve Orman İşletmesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülebildi.
Yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA