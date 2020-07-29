Yangında iki katlı ahşap kullanılamaz hale geldi Bilecik'te çıkan yangında iki katlı ahşap ev yandı.

Bilecik'te çıkan yangında iki katlı ahşap ev yandı.

Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeler köyünde Nevzat Kandemir'e ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gölpazarı Belediye itfaiyesi ve Orman İşletmesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülebildi.

Yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA