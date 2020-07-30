Yangında hem evleri hem de birikimleri yandı
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Yangında hem evleri hem de birikimleri yandı

Yangında hem evleri hem de birikimleri yandı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan yangın, yaşlı çiftçin tüm birikimlerini kül etti.

Yangında hem evleri hem de birikimleri yandı
30.07.2020 16:52 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:59

Yangında hem evleri hem de birikimleri yandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan yangın, yaşlı çiftçin tüm birikimlerini kül etti.

İlçeye bağlı Narlıkaya kırsal Mahallesi'nde henüz belirlenmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Otların kuru olması nedeniyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Mahalle sakinleri çıkan yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken yangın, eşiyle yaşayan 73 yaşındaki Mehmet Gelener'e ait eve sıçradı. Yaşlı çifte ait ev, içindeki 20 bin lira ve eşyalarla birlikte kül oldu.

Tüm birikimi kül oldu

20 bin liranın tüm birikimleri olduğunu, yangınla beraber onun da kül olduğunu belirten Mehmet Gelener, "Yangının nasıl çıktığını pek bilmiyorum ama hayvan gübresinden çıktığını tahmin ediyorum. Yangının çıktığını gördük ve müdahale etmeye çalıştık ama baş edemedik ve evime sıçradı. Çevre sakinleri geldi ama onlarda söndüremedi. Bu yangında evimle birlikte 20 bin lira param da yandı. Başka eşyalar da çoktu her şeyim gitti" dedi.

Tek bir gömlek ve şalvar kaldı

Yangının her şeylerini yaktığını söyleyen Gelener tek bir gömlek ve şalvarının sağlam kaldığını belirterek, "Yangından tek bir gömleğim ve şalvarım kaldı, onlar da üzerimde olduğu için kaldı. Şimdi hanımla birlikte dışarıda yaşıyoruz. Yıllarca emek verdiğim koyunlarımı satarak 20 bin lirayı elde etmiştim. Kış geliyor, evi onaracaktım ve bir de kışlık ihtiyaçları alacaktım ama o da yandı, ben ne diyeyim. Devlet bana bakarsa, yerimi yaparsa Allah kendisinden razı olsun, yapmasa da burada böyle çekeceğiz. İnşallah devlet halimizi görür ve bize yardım eder" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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