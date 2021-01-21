Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu, toprağa verildi
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Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu, toprağa verildi

21.01.2021 14:04 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:09
Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu, toprağa verildi

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde evinde çıkan yangında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli, Çorum'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde evinde çıkan yangında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli, Çorum'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Suruç'un Barış Mahallesi'nde 6 katlı binanın en üst katında Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli'nin evinde dün saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Sobadan çıkan yangında Uzman Çavuş Serpilli ile eşi Merve, kızı Lina ve 4 aylık oğulları Asil Göktuğ, alevlerin arasında kaldı. Komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evden yaralı çıkarılan Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve eşi ile 2 çocuğu Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile oğlu Asil Göktuğ Serpinli doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BABA VE OĞLUNA HÜZÜNLÜ TÖRENYangında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile oğlu Asil Göktuğ için, Çorum'da Akşemsettin Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, Uzman Çavuş Serpinli'nin babası Aycan Serpinli, annesi Songül Serpinli, yangından yaralı kurtulan eşi Merve Serpinli ile çok sayıda kişi katıldı.Törende oğlu ve torununun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan Songül Serpinli, "Yavrum bak ben geldim, hadi ne olur çık, kurban olurum sana" diyerek gözyaşı döktü. Yangından yaralı olarak kurtulan uzman çavuşun eşi Merve Serpinli ise bebeğinin tabutuna kapanarak, "Yavrum benim, oğlum benim" diye ağıt yaktı.

Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile oğlu Asil Göktuğ'un cenazeleri, törenin ardından merkez Ulu Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu, toprağa verildi
Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu, toprağa verildi
Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu, toprağa verildi
Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu, toprağa verildi
Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu, toprağa verildi
Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu, toprağa verildi
Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu, toprağa verildi
Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu, toprağa verildi
Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu, toprağa verildi
Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu, toprağa verildi
Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu, toprağa verildi
Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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