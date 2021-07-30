Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in kardeşi konuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in kardeşi konuştu

Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in kardeşi konuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın söndürme ekiplerine yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in kardeşi Baykal Akdemir, abisinin cenazesini almak için beklediği adli tıp kurumu önünde yaptığı açıklamada, "Ormanları yakanların Allah cezasını versin" diye konuştu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın söndürme ekiplerine yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in kardeşi Baykal Akdemir, abisinin cenazesini almak için beklediği adli tıp kurumu önünde yaptığı açıklamada, "Ormanları yakanların Allah cezasını versin" diye konuştu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında gönüllü olarak çalışmalara destek veren Şahin Akdemir (25) ekiplere su taşıdığı sırada dumandan etkilenerek hayatını kaybetmişti. Akdemir'in cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kardeşi Baykal Akdemir ve yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor.

Cenazeyi almak için adli tıp önünde bekleyen Şahin Akdemir'in kardeşi Baykal Akdemir, çok üzüntülü olduklarını ifade ederek, "Muğla Köyceğiz'de oturuyoruz. İkimiz de Marmaris'te çalışıyorduk. Dün, abim ekiplere yardım ederken alevlerin arasında kalmış. Sağ olsunlar eşlerimiz dostlarımız aradı sordu. Şimdi de işte cenazesini almak için bekliyoruz. Allah mekanını cennet etsin ve bu ormanları yakanın da Allah cezasını versin. Ben köydeydim, izinliydim. Dün akşamüzeri abimin vefat haberini aldım. Akşam geç saatlerde hastaneye vardık. Hastanedeki işlerimizi halledip, Köyceğiz'e döndük. Annemle babam evde, ben buradayım. Adli tıpta abimin cenazesini bekliyorum. Allah kimseye böyle acı göstermesin" diye konuştu. - MUĞLA

Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in kardeşi konuştu
Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in kardeşi konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı
Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı
Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak
Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Bilgiç Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Oğulcan Engin İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Mesut Özil Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in kardeşi konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 11:30:16. #1.16#

title