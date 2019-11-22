22.11.2019 22:29 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:30

Yangında hayatını kaybeden minik Ömer toprağa verildi

İkizleri ölüm ayırdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kömürlükte çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuk son yolcuğuna uğurlandı.

Yangın, Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa-Ankara yolu kenarında ikamet eden Argun ailesinin 5 yaşındaki çocukları Ömer Argun iddiaya göre kömürlüğe girerek oyun oynamaya başladı. O sırada henüz belirlenmeyen bir neden kömürde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede kömürlüğünün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası korkunç gerçekte ortaya çıktı.

Yangından dolayı çıkamayan 5 yaşındaki Ömer feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Olay duyan ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Emniyet ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerinde incelemede bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ömer'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan işlemlerinin ardından küçük çocuğun cenazesi Huzur mahallesine getirildi. Doğru mahallede kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan Ömer Argun'un ikiz olduğu ve ikizinin ise kız olduğu ve isimin Ümmühan Argun olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Kaynak: İHA