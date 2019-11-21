Yangında hayatını kaybeden iki küçük kardeşten geriye fotoğrafları kaldı
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Yangında hayatını kaybeden iki küçük kardeşten geriye fotoğrafları kaldı

Bayburt'un Maden köyünde meydana gelen yangında halalarıyla birlikte hayatını kaybeden iki küçük çocuktan geriye babalarıyla çektirdikleri fotoğraf kaldı.

21.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:18
Yangında hayatını kaybeden iki küçük kardeşten geriye fotoğrafları kaldı

'un köyünde meydana gelen yangında halalarıyla birlikte hayatını kaybeden iki küçük çocuktan geriye babalarıyla çektirdikleri fotoğraf kaldı.


Bayburt merkeze 17 kilometre mesafedeki Maden köyünde 2 katlı evde çıkan yangında 2'si çocuk 1'i engelli olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybeden Bekir (5) ve Ecrin Beyaz'dan (8) geriye babaları Rıdvan Beyaz ile çektirdikleri fotoğraf kaldı. Hayatını kaybeden 3 kişi yarın Artvin'in Yusufeli ilçesinde toprağa verilecek. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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