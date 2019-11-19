19.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:58

Yangında hayatını kaybeden iki kardeş son yolcuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 çocuk gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı.

Yangın, Hendek ilçesi Dereboğazı Mahallesinde meydana gelmişti. Tek katlı evde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmüştü. Çıkan yangında Yasin ve ağabeyi Mert hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden iki kardeş için Hendek ilçesinde bulunan Yeni Cami'de ikindi namazına müteakip bir cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazı öncesi baba İsa Çolak taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazı sonrasında iki küçük kardeş Hendek Merkez Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA