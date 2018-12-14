Düzce'nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu köyünde sabah saatlerinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 kardeşten 2'sinin engelli olduğu ortaya çıktı.

DUMAN KOKUSUNA UYANDI

Sabah saatlerinde Yığılca Hoşafoğlu köyünde meydana gelen yangında, 3 çocuğu ile yaşayan Muhammed Korkmaz, uyudukları esnada duman kokusuna uyandı. Alevlerin evi sardığını gören Korkmaz, evin penceresinden kendini dışarı atarak yardım istedi.

3 KARDEŞTEN 2'SİNİN ENGELLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yanan evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Medine Korkmaz(12), Emirhan Korkmaz ile Umut Eren Korkmaz'ın(8) hayatlarını kaybettiği belirledi. Binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında hayatlarını kaybeden 3 kardeşten Medine ve Emirhan'ın engelli olduğu, tedavi için gittikleri rehabilitasyon merkezine ise kardeşleri Umut Eren tarafından götürüldüğü öğrenildi.

BABA CAMDAN ATLARKEN AYAĞI KIRILDI

Evin penceresinden atladığı sırada ayağında kırıklar olan baba Muhammed Korkmaz'ın hastanede tedavisi sürerken, sobadan çıktığı tahmin edilen yangın hakkında inceleme devam ediyor.