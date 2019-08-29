Yangında hastalar tahliye ediliyor

29.08.2019 16:48

Çanakkale'de meydana gelen orman yangını devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi yakınlarına ilerleyen alevlerden dolayı Göğüs Hastalıkları ve Kardiyoloji Bölümündeki hastalar tahliye edildi.



Çanakkale merkeze bağlı Kalabalık köyü Radar Tepesi mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi yakınlarına kadar ilerledi. Bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 4 helikopter, 8 arazöz ve 30'un üzerinde orman personeli müdahale ediyor.



Trafik polisleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Hastane bahçesindeki otopark alanında bulunan araçlar ve Göğüs Hastalıkları ve Kardiyoloji Bölümündeki hastalar tahliye edildi. Hastane yönetiminden sık sık 'Elektrikli cihazları fişten çekin' anonsları yapılıyor.



Orman bölgesinde çıkan yangının söndürülme işlemleri sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA