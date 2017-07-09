Yangında evsiz kalan adam gözyaşlarını tutamadı



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yangında evi küle dönen vatandaş, "gitti evim" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, Evrenbey Mahallesi'nde 56 yaşındaki Mehmet Öküzcü'nün evinde meydana geldi. Evde kimsenin bulunmadığı esnada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına mahalleli de traktörlere takılan su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayı duyup evine gelen ev sahibi Mehmet Öküzcü, büyük bir şok yaşadı. Evi tamamen yanan Mehmet Öküzcü gözyaşlarına boğuldu.

Ayakta durmakta güçlük çeken Mehmet Öküzcü, "Evim yandı, gitti evim. Yatacak yerimiz kalmadı" diye konuştu.

Tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.