ADANA Yangında evleri yanan çiftin fırtınada inekleri telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

ADANA Yangında evleri yanan çiftin fırtınada inekleri telef oldu

12.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:01

Yangında evleri yanan çiftin fırtınada inekleri telef olduADANA'nın Kozan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Saim (57) ve Arife (50) Nergiz çiftine ait ahırın çatısı uçtu.

Yangında evleri yanan çiftin fırtınada inekleri telef oldu

ADANA'nın Kozan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Saim (57) ve Arife (50) Nergiz çiftine ait ahırın çatısı uçtu. 23 Ağustos 2020'de meydana gelen orman yangınında evleri kül olan çifte ait 3 inek, zarar gören elektrik tellerinin teması nedeniyle akıma kapılarak telef oldu. Gözüyaşlı Arife Nergiz, "Evim yandığında bu kadar içim yanmamıştı" dedi.

Dün gece saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Çamlarca Mahallesi'nde Saim ve Arife Nergiz çiftine ait ahırın da çatısı uçtu. Zarar gören elektrik tellerinin teması nedeniyle ahırdaki 3 inek, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Saim Nergiz, dün gece saat 23.00 sıralarında başlayan fırtınanın ardından uyuduklarını, saat 04.30'da ise büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirtti. Gözü yaşlı Arife Nergiz ise 23 Ağustos 2020'de çıkan orman yangınında evlerinin yandığını, şimdi ise 6 ineğinden 3'ünün telef olduğunu belirterek, "Evim yandığında içim bu kadar yanmamıştı" dedi.

İnekler, belediyeye ait iş makinesiyle bulundukları yerden kaldırılarak boş araziye gömüldü.

İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, fırtınanın zarar verdiği yerlerde incelemelerde bulundu.

ADANA Yangında evleri yanan çiftin fırtınada inekleri telef oldu
ADANA Yangında evleri yanan çiftin fırtınada inekleri telef oldu
ADANA Yangında evleri yanan çiftin fırtınada inekleri telef oldu
ADANA Yangında evleri yanan çiftin fırtınada inekleri telef oldu
ADANA Yangında evleri yanan çiftin fırtınada inekleri telef oldu
ADANA Yangında evleri yanan çiftin fırtınada inekleri telef oldu
ADANA Yangında evleri yanan çiftin fırtınada inekleri telef oldu
ADANA Yangında evleri yanan çiftin fırtınada inekleri telef oldu
ADANA Yangında evleri yanan çiftin fırtınada inekleri telef oldu
ADANA Yangında evleri yanan çiftin fırtınada inekleri telef oldu
ADANA Yangında evleri yanan çiftin fırtınada inekleri telef oldu
ADANA Yangında evleri yanan çiftin fırtınada inekleri telef oldu
ADANA Yangında evleri yanan çiftin fırtınada inekleri telef oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hakan Yılmaz Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ADANA Yangında evleri yanan çiftin fırtınada inekleri telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 13:01:35. #1.14#
title