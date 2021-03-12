ADANA Yangında evleri yanan çiftin fırtınada inekleri telef oldu

Yangında evleri yanan çiftin fırtınada inekleri telef oldu

ADANA'nın Kozan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Saim (57) ve Arife (50) Nergiz çiftine ait ahırın çatısı uçtu. 23 Ağustos 2020'de meydana gelen orman yangınında evleri kül olan çifte ait 3 inek, zarar gören elektrik tellerinin teması nedeniyle akıma kapılarak telef oldu. Gözüyaşlı Arife Nergiz, "Evim yandığında bu kadar içim yanmamıştı" dedi.

Dün gece saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Çamlarca Mahallesi'nde Saim ve Arife Nergiz çiftine ait ahırın da çatısı uçtu. Zarar gören elektrik tellerinin teması nedeniyle ahırdaki 3 inek, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Saim Nergiz, dün gece saat 23.00 sıralarında başlayan fırtınanın ardından uyuduklarını, saat 04.30'da ise büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirtti. Gözü yaşlı Arife Nergiz ise 23 Ağustos 2020'de çıkan orman yangınında evlerinin yandığını, şimdi ise 6 ineğinden 3'ünün telef olduğunu belirterek, "Evim yandığında içim bu kadar yanmamıştı" dedi.

İnekler, belediyeye ait iş makinesiyle bulundukları yerden kaldırılarak boş araziye gömüldü.

İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, fırtınanın zarar verdiği yerlerde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı