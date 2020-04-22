Yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye Başkan Beyoğlu sahip çıktı AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, geçtiğimiz günlerde çıkan yangında kullanılamaz hale gelen evde yaşamak zorunda kalan aileye sahip çıktı.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, geçtiğimiz günlerde çıkan yangında kullanılamaz hale gelen evde yaşamak zorunda kalan aileye sahip çıktı.

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak sağladığı katkılar ve desteklerle dikkat çeken AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, zor durumda kalan bir ailenin daha yüzünü güldürdü. Bağlar merkez Mevlana Halit Mahallesinde yaşayan 5 kişilik Çiçek ailesin evleri geçen hafta elektrik kontağından çıktığı ifade edilen yangın nedeniyle hasar gördü. Eşinin yeni tip korona virüs salgınından önce inşaatlarda demirci ustası olarak çalıştığını ancak salgından sonra işsiz kaldığını belirten Seniha Çiçek, yaşadıkları zor durumu dile getirerek destek istedi. Zor durumda kalan Çiçek ailesinin sesini Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu duydu.

Beyoğlu'nun talimatıyla yardımlar aileye ulaştırıldı

Başkan Beyoğlu, ailenin ihtiyaçlarını karşılanması için belediye ekiplerine talimat verdi. Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan ihtiyaç listesini hazırlayarak alışverişi yapan ekipler, hazırladıkları paketleri Çiçek ailesini ziyaret ederek teslim etti. Başkan Beyoğlu tarafından temin edilen paketleri teslim alan aile duygu dolu anlar yaşadı. Çiçek ailesi, Ramazan öncesinde kendilerine uzatılan yardım elinden dolayı Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.

Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Beyoğlu da ailenin yaşadığı duruma çok üzüldüklerini belirterek, "İmkanlar dahilinde bir ailemizin daha yüzünü güldürdüğümüz için çok mutluyuz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA