Yangında Evleri Kül Olan 6 Kişilik Aile Sokakta Kaldı

Sivas merkeze bağlı Koyuncu köyünde 6 kişilik ailenin yaşadığı ev yangında kül oldu. Hiç bir eşyası ve giyeceği kalmayan aile, yetkililerden yardım bekliyor.

Sivas'a 27 kilometre uzaklıkta bulunan Koyuncu köyünde muhtarı Metin Sağır'a ait olan ve oğlu Erdal Sağır'ın (39) ailesiyle birlikte yaşadığı evde 13 Ağustos akşamı yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı ve elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında ev içindeki eşyalarla birlikte kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrası evsiz kalan ve Metin (5) Melike (7) Medine (13) ve Mustafa (15) adında 4 çocuğu bulunan Sağır ailesi, yetkililerden yardım bekliyor.

Köyde çiftçilik ile uğraşan ve bazı günlerde de inşaatlarda çalışan Erdal Sağır, yangın sırasında köyde olmadığını, evde yangın çıktığını, amcasının oğlunun haber verdiğini söyledi. Eve geldiğinde evin tamamen yanmış olarak bulduğunu ifade eden Sağır, "Babam müdahale etmeye çalışmış ama onlar da hiçbir şey yapamamış" dedi.

Tek odada anne ve babasıyla birlikte 8 kişi yaşamaya çalıştıklarını anlatan Sağır, "Şu anda çok mağdurum bana bir yer verilsin. Sıkıntımız var burada iki bölüm amcamın o da sıkıntı da yetkilerden köyün çevresinde hazine arazi olan yerler var oralardan yer talep ediyorum. Bu sıkıntıyı giderebilmem için en büyük isteğim budur" diye konuştu.

Yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini söyleyen Sağır, "İçerideki çocuklarımız yoktu. Annem ve hanım hayvanlarla uğraştığı için mutfakta unutulmuş eşya da yok. O yüzden elektrikten şüpheleniyoruz. Kundaklama gibi şüpheleneceğimiz kimse yok. Bayram geliyor, okullar açılacak, çocuklar yerleşecek. Şu anda kalacak yerimiz yok. Çok mağdur durumdayız. Tüm eşyalarımız bir evde ne lazımsa tamamen hepsi kül oldu. Kullanılamaz hale geldi" ifadelerini kullandı.

"Can kaybı olmaması şans"

Can kaybının olmamasına sevindiklerini belirten Sağır, "Benim küçük bir oğlum var. Eğer içeride olmuş olsaydı büyük ihtimalle yanmış olacaktı. Buna şükür cana gelmedi. Malımıza geldiği için normaldeyiz" şeklinde konuştu.

"Torunum evin içinde kaldı diye çok korktum"

Köy muhtarı ve evin sahibi Metin Sağır ise,"Torunumun sesini duyduktan sonra eve geldim. Evin yandığını gördüm. İçeriye girmek istedim giremedim. Torunumun içeride kaldığını söylediler. İçeriye girim çıkarayım dedim çıkaramadım. Dışarı çıkıp bağırmaya başladım. Baktım ses yok ümidimi kestim. O sırada ineklerin peşine gitmiş oradan geldiğini görünce rahatladım. Ev yansın dedim. Torunumu görünce rahatladım. Eşyalarımız tamamen yandı" dedi. - SİVAS