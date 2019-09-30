30.09.2019 14:42

Siirt'te çıkan yangında evleri hasar gören aile destek bekliyor.



Merkez Algül Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Emin Güneş, evlerinin çıkan yangında kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Maddi durumunun iyi olmadığını, ev eşyası alacak imkanının bulunmadığını ifade ederek, hayırseverlerden destek beklediğini belirtti.

Güneş, "Evimizin odaları kullanılamaz hale geldi. Zaten maddi durumum iyi değildi. Şimdi de başımıza bu felaket geldi. Yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA