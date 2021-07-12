Yangında evde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
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Yangında evde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Yangında evde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde üç katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde üç katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Evdekiler panikle kendilerini dışarı atarken, dumanların arasında mahsur kalan 'Fıstık' isimli köpek, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Edremit ilçesi Camivasat mahallesinde bulunan Mürşit Alpatay'a ait üç katlı evde bugün saat 14.00 civarında perdelerin tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Mürşit Alpatay'ın evde bulunmadığı sırada perdelerin alev almasıyla panik yaşayan eşi Filiz Alpatay, çocukları 6 yaşındaki Cemre, 5 yaşındaki Berat ve 20 günlük Ümit'i alarak, dışarıya çıktı. Ancak, köpekleri 'Fıstık' evde kaldı. 

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekiplerine, içerde bir köpeğin mahsur kaldığı bilgisi verildi. Filiz Alpatay'ın çocukları, köpeğin içerde kaldığını duyunca ağlamaya başladı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, 'Fıstık' isimli köpek çocuklara teslim edildi. Dumanların arasında kalan köpeğin üzerine su dökülerek serinletilmeye çalışıldı. 

Polis, evde maddi hasar meydana gelen yangın ile ilgili soruşturma başlattı.


- Balıkesir
Yangında evde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Yangında evde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Yangında evde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Yangında evde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Yangında evde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Yangında evde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık

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