Yangında evde mahsur kalan kadını komşular ölümden kurtardı

06.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:01

Samsun'da bir apartmanın 7. katındaki yangında evde alevler içinde kalan kadını komşular kapıyı kırıp içeri kırarak kurtardı. Yanarak ağır yaralanan 1 çocuk annesi kadın hastanede tedavi altına alındı.



Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katında meydana geldi. Eşinden boşandığı öğrenilen ve yalnız yaşayan 1 çocuk annesi Arzu Titiz'in (41) evinde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Komşular kapıyı kırıp eve girerek alevler arasındaki kadını kurtardılar. Yanarak yaralanan ve dumandan da zehirlenen Arzu Titiz, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Arzu Titiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA