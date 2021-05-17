Yangında evde mahsur kalan 89 yaşındaki adamı akrabası kurtardı
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Yangında evde mahsur kalan 89 yaşındaki adamı akrabası kurtardı

İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH GÜÇLÜ - Haberler | 3. Sayfa

Yangında evde mahsur kalan 89 yaşındaki adamı akrabası kurtardı Celil dedeyi kurtaran Tolga Saçaklı: "Temizlik işçileri yardımcı oldu ve dedeyi dışarı çıkarttık" Eskişehir'de tek katlı müstakil evde çıkan yangında yaralanan 89 yaşındaki Celil dedeyi alevlerin içinden karşı evde oturan...

Yangında evde mahsur kalan 89 yaşındaki adamı akrabası kurtardı

Celil dedeyi kurtaran Tolga Saçaklı:

"Temizlik işçileri yardımcı oldu ve dedeyi dışarı çıkarttık"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de tek katlı müstakil evde çıkan yangında yaralanan 89 yaşındaki Celil dedeyi alevlerin içinden karşı evde oturan akrabası kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi Tuncalı Sokak'taki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın esnasında evin içinde kalan 89 yaşındaki Celil Gezer'i aynı sokakta ikamet eden akrabası Tolga Saçaklı kurtardı. Yangında Celil dede hafif yaralanırken, onu kurtaran akrabasının ise saçında ve elinde hafif yanıklar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışmalarına başladı. Tek katlı ev yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, yetkili birimlerce eve gelen doğalgaz kapatıldı.

"Ben de yaralandım ama çok ciddi bir durumumuz yok"

Sokakta yangın olduğunu öğrendikten sonra akrabası Celil dedeyi kurtarmak için canını hiçe sayarak alevler içindeki eve dalan Tolga Saçaklı, orada bulunan temizlik işçilerinin de yardımıyla yaşlı adamı dışarı çıkardı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Saçaklı, "Yangın var diye beni çağırdılar. İçeriye girdiğim zaman dede vardı. Temizlik işçileri yardımcı oldu ve dedeyi dışarı çıkarttık. Başka türlü çok zor olurdu. Ben de yaralandım, ama çok ciddi bir durumumuz yok. Beni çağırdılar, çıkıp geldim. Karşı komşusuyum. Sağlık durumu şimdilik iyi. Ambulansa bindiği zaman konuşuyordu. Biz de haber bekliyoruz" dedi.

Yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri soruşturma başlattı.

Yangında evde mahsur kalan 89 yaşındaki adamı akrabası kurtardı
Yangında evde mahsur kalan 89 yaşındaki adamı akrabası kurtardı
Yangında evde mahsur kalan 89 yaşındaki adamı akrabası kurtardı
Yangında evde mahsur kalan 89 yaşındaki adamı akrabası kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH GÜÇLÜ

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