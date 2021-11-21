Yangında ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi

BOLU (İHA) - Bolu'da, evde başlayan yangın bitişiğindeki odunluk ve ardiyeyi kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Yenisefa köyünde yaşayan İsmail Ulaş'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğindeki odunluk ve ardiyeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangından İsmail Ulaş'a ait ev, odunluk ve ardiye tamamen kullanılamaz hale geldi. - BOLU

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