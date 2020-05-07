Yangında ev sahibi dumandan etkilendi, 2 kanaryası ise öldü
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Yangında ev sahibi dumandan etkilendi, 2 kanaryası ise öldü

Yangında ev sahibi dumandan etkilendi, 2 kanaryası ise öldü
07.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:01

Yangında ev sahibi dumandan etkilendi, 2 kanaryası ise öldüBursa'da binanın 2'nci katındaki dairede, eski buzdolabından yangın çıktı.

Yangında ev sahibi dumandan etkilendi, 2 kanaryası ise öldü

Bursa'da binanın 2'nci katındaki dairede, eski buzdolabından yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen Ghaiath Haddad (50) hastaneye kaldırılırken, evdeki 2 kanaryası ise öldü.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Evinde oturduğu sırada mutfaktan dumanların geldiğini gören Ghaiath Haddad, buzdolabının arka kısmından alevlerin çıktığını gördü. Komşularından yardım isteyen Haddad, yangını söndürmek isterken, yoğun dumandan etkilendi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Buzdolabının yanında bulunan kafesteki 2 kanaryanın hareketsiz olduğunu fark eden ekipler, kuşları hayata döndürmek için çaba sarf etti. Yapılan müdahalelere rağmen kuşlar kurtarılamadı. Dumandan etkilenen Ghaiath Haddad, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Evde de hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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