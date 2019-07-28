Yangında ev küle döndü, Türk bayrağı zarar görmedi

ANTALYA'da, binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında evin tamamı küle dönerken, balkonda asılı olan Türk bayrağının zarar görmemesi dikkat çekti.

?Yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında çıktı. Sabah saatlerinde ailesiyle birlikte denize girmek için sahile giden Arzu Ererman'a ait dairenin balkon kısmında bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, balkondaki kanepeye ardından odalara sıçradı. Yangın tüm daireyi sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerince yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, dairede yapılan incelemede balkondaki Türk bayrağının alevlerden etkilenmemesi dikkat çekti. Balkona çıkan bir polis memuru Türk bayrağını alıp katladı, ardından, yanan dairede oturanların komşusuna teslim etti. Bu arada, haberi alıp olay yerine gelen ve evlerinin yandığını gören aile, gözyaşlarına hakim olamadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin yangının balkondaki klimanın dış ünitesinden çıkmış olabileceğini, ardından balkondaki kanepenin tutuşması sonucu alevlerin dairenin diğer odalarına sıçradığı ihtimalini değerlendirdikleri bildirildi.

Kaynak: DHA