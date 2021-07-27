YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 3 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

SİİRT'te evlerinin odun deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen yaşları 2 ile 7 arasındaki 3 kardeş hastanede tedaviye alındı.

SİİRT'te evlerinin odun deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen yaşları 2 ile 7 arasındaki 3 kardeş hastanede tedaviye alındı.

Yangın, öğle saatlerinde kent merkezindeki Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Kaya ailesinin evlerinin odun deposu olarak kullandığı bölümde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye erleri yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına alırken, dumandan etkilenen Nisanur (7), Halil İbrahim (6) ve Ahsen Kaya (2), kardeşler sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı