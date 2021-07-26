Yangında dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı
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Yangında dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı

Yangında dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel Durak - Haberler | Güncel

SİİRT'te evlerinin odun deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen yaşları 2 ile 7 arasındaki 3 kardeş hastanede tedaviye alındı.

SİİRT'te evlerinin odun deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen yaşları 2 ile 7 arasındaki 3 kardeş hastanede tedaviye alındı.

Yangın, öğle saatlerinde kent merkezindeki Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Kaya ailesinin evlerinin odun deposu olarak kullandığı bölümde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye erleri yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına alırken, dumandan etkilenen Nisanur (7), Halil İbrahim (6) ve Ahsen Kaya (2), kardeşler sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

     

 


Yangında dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı
Yangında dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı
Yangında dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı
Yangında dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel Durak

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