YANGINDA, ÇUVALLARDAKİ PATLAMAYLA BİRLİKTE YAYILAN KOKU, PANİĞE NEDEN OLDU
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YANGINDA, ÇUVALLARDAKİ PATLAMAYLA BİRLİKTE YAYILAN KOKU, PANİĞE NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da itfaiye ekiplerinin çöp yangınına müdahale sırasında suyla temas eden çuvallarda meydana gelen patlamayla birlikte çevreye yayılan yoğun koku, paniğe neden oldu.

BURSA'da itfaiye ekiplerinin çöp yangınına müdahale sırasında suyla temas eden çuvallarda meydana gelen patlamayla birlikte çevreye yayılan yoğun koku, paniğe neden oldu. AFAD inceleme yaparken, ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Merkez Osmangazi ilçesinde bugün saat 00.30 sıralarında, Alemdar Mahallesi Tabakhaneler bölgesine çöp yangına giden ekipler, alevlere su sıkarak müdahale etti. Bu sırada çuval içindeki maddede patlamalar meydana geldi, çevreye koku yayıldı. Durumu fark eden itfaiye ekipleri, AFAD'a haber verdi. Mahalleli de kötü koku nedeniyle büyük panik yaşadı. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, dışarı çıkan mahalleliyi evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çuvalları Oruç K.'nin (38) atıp kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede incelemede bulunacak.

YANGINDA, ÇUVALLARDAKİ PATLAMAYLA BİRLİKTE YAYILAN KOKU, PANİĞE NEDEN OLDU
YANGINDA, ÇUVALLARDAKİ PATLAMAYLA BİRLİKTE YAYILAN KOKU, PANİĞE NEDEN OLDU
YANGINDA, ÇUVALLARDAKİ PATLAMAYLA BİRLİKTE YAYILAN KOKU, PANİĞE NEDEN OLDU
YANGINDA, ÇUVALLARDAKİ PATLAMAYLA BİRLİKTE YAYILAN KOKU, PANİĞE NEDEN OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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