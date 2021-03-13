Yangında, çocuklarının evde mahsur kaldığını zanneden anne, büyük korku yaşadı
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Yangında, çocuklarının evde mahsur kaldığını zanneden anne, büyük korku yaşadı

13.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:21
Yangında, çocuklarının evde mahsur kaldığını zanneden anne, büyük korku yaşadı

ADANA'da bir evde çıkan yangında kayınvalide, gelini ve 2 torunu, itfaiye tarafından kurtarıldı.

ADANA'da bir evde çıkan yangında kayınvalide, gelini ve 2 torunu, itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangında ilk önce kurtarılan Nesrin Öcal, çocuklarının içeride kaldığını zannedip büyük korku yaşadı. Çocuklarının diğer ambulansta olduğunu gören Öcal, koşarak yanlarına gidip sarılarak onlara su içirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde kayınvalidesi, çocukları Mira ve Melek ile birlikte evde bulunan Nesrin Öcal, saat 14.30 sıralarında mutfakta yemek yaparken, bağrışmaları duyup salona koştu. Öcal, odadaki koltuğun ve perdelerin alev aldığını görünce paniğe kapılıp, çığlıklar atarak yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, Nesrin Öcal ve kayınvalidesi Saliha Öcal'ı evden çıkarıp ambulansa aldı. Daha sonra da Melek ve Mira Öcal kurtarıldı.

ÇOCUKLARINI EVDE SANDIÇocuklarının içeride kaldığını düşünen Nesrin Öcal, ambulanstan çıkarak evinin önüne gitti. Çevredekilerin kendisine 'çocukların kurtuldu' sözlerine inanmayan Öcal, yardım istedi. Bu sırada Nesrin Öcal, kızlarının ambulansta gördü. Koşarak kızlarına sarılan Nesrin Öcal, onlara su içirip, uzun süre gözyaşı döktü. Yangını haber alıp gelen Ahmet Öcal, sağlık durumunun iyi olduğunu gördüğü aile bireylerini teselli etmeye çalıştı.ÇOCUKLAR ÇAKMAKLA OYNARKEN ÇIKARMIŞ

Çocukların çakmakla oynarken koltuğu tutuşturması sonucu çıktığı belirtilen yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.


Yangında, çocuklarının evde mahsur kaldığını zanneden anne, büyük korku yaşadı
Yangında, çocuklarının evde mahsur kaldığını zanneden anne, büyük korku yaşadı
Yangında, çocuklarının evde mahsur kaldığını zanneden anne, büyük korku yaşadı
Yangında, çocuklarının evde mahsur kaldığını zanneden anne, büyük korku yaşadı
Yangında, çocuklarının evde mahsur kaldığını zanneden anne, büyük korku yaşadı
Yangında, çocuklarının evde mahsur kaldığını zanneden anne, büyük korku yaşadı
Yangında, çocuklarının evde mahsur kaldığını zanneden anne, büyük korku yaşadı
Yangında, çocuklarının evde mahsur kaldığını zanneden anne, büyük korku yaşadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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