Yangında çocuklarını kaybeden aileye İl Sağlık Müdürü'nden ziyaret
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Yangında çocuklarını kaybeden aileye İl Sağlık Müdürü'nden ziyaret

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Hendek ilçesinde geçtiğimiz ay içerisinde çıkan yangında evleri yanan ve iki çocuğunu kaybeden İsa ve Cansu Çolak çiftini baba evinde ziyaret etti.

13.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:27
Yangında çocuklarını kaybeden aileye İl Sağlık Müdürü'nden ziyaret

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Hendek ilçesinde geçtiğimiz ay içerisinde çıkan yangında evleri yanan ve iki çocuğunu kaybeden İsa ve Cansu Çolak çiftini baba evinde ziyaret etti.


17 Kasım 2019 tarihinde Hendek ilçesi Mahallesinde çıkan yangında İsa ve Cansu Çolak çiftinin 1 buçuk ve 3 yaşındaki çocukları hayatlarını kaybetmişti. Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, yangında evleri yanan ve iki evladını kaybeden acılı aileyi baba evinde ziyaret etti. İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Burcu Başaran Güngör'ün de katıldığı ziyarette konuşan Öğütlü, yaşanan üzücü olayın herkesin yüreğini yaktığını ifade ederek, Çolak ailesine taziyede bulundu. Taziyenin ardından acılı aileye psikolojik destek vererek yanlarında olan Hendek Uludere Aile Sağlığı Merkezi personelini de ziyaret eden Öğütlü, burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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