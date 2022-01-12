YANGINDA ÇATIYA ÇIKANLARI İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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YANGINDA ÇATIYA ÇIKANLARI İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 5 katlı apartmanın zeminde katında çıkan yangında korkarak çatıya çıkan 4 kişi itfaiye ekibince kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 5 katlı apartmanın zeminde katında çıkan yangında korkarak çatıya çıkan 4 kişi itfaiye ekibince kurtarıldı. Yangın büyümeden söndürüldü.

Öğle saatlerinde, Darıca Zincirlikuyu Mahallesi Kahveciler Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın zeminde katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar apartmanı sararken, üst katlarda yaşayanlar korkarak çatıya çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Çatıda bulunan 4 kadın ise itfaiye merdiveniyle alınarak aşağı indirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANGINDA ÇATIYA ÇIKANLARI İTFAİYE KURTARDI

YANGINDA ÇATIYA ÇIKANLARI İTFAİYE KURTARDI

YANGINDA ÇATIYA ÇIKANLARI İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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