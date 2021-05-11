Yangında can pazarı... 5 kişi dumandan etkilendi
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Yangında can pazarı... 5 kişi dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Haberler | 3. Sayfa

Yangında can pazarı... 5 kişi dumandan etkilendi Kocaeli'de iki bina arasındaki elektrik panosunun tutuşması sebebiyle çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Yangında can pazarı... 5 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ - Kocaeli'de iki bina arasındaki elektrik panosunun tutuşması sebebiyle çıkan yangında can pazarı yaşandı. 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi Reşitpaşa Sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yan yana bulunan iki binanın arasındaki elektrik panosunun tutuşması neticesi yangın çıktı. Çıkan yangın sebebiyle 3. katta ikamet eden 5 kişi dumandan etkilendi. Olayı görenler durumu 112 Acil Yardım Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı. Yangına müdahale eden ekipler yangını kısa sürede kontrol atına alarak söndürdü. Çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişiden 3'üambulansta tedavi edilirken 2'si Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangında can pazarı... 5 kişi dumandan etkilendi
Yangında can pazarı... 5 kişi dumandan etkilendi
Yangında can pazarı... 5 kişi dumandan etkilendi
Yangında can pazarı... 5 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

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