Son dakika haber | Yangında can pazarı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yangında can pazarı Mersin'de 10 katlı binanın 4. katında çıkan yangında, dumandan boğulmak üzere olan yaşlı kadın, kapıyı açtıktan sonra bayıldı, itfaiye ekipleri kadını kurtararak binadan çıkardı Mersin'de 10 katlı binanın 4.

Yangında can pazarı

Mersin'de 10 katlı binanın 4. katında çıkan yangında, dumandan boğulmak üzere olan yaşlı kadın, kapıyı açtıktan sonra bayıldı, itfaiye ekipleri kadını kurtararak binadan çıkardı

MERSİN - Mersin'de 10 katlı binanın 4. katında çıkan yangında, dumandan boğulmak üzere olan yaşlı kadın, kapıyı açtıktan sonra bayıldı, itfaiye ekipleri kadını kurtararak binadan çıkardı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde 10 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Elektrik kesintisi sonrası jeneratörün devreye girmesinin ardından çıktığı ileri sürülen yangın, kısa sürede büyüyerek apartmanın diğer dairelerini de etkisi altına aldı. Yangına müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, binanın yangın merdivenindeki çiçeklik ve diğer malzemelerden dolayı çalışmalarda güçlük çekti. Ekipler bir yardan merdivenli araçla 4. kattaki alevlere müdahale ederken, bir yandan da binadaki daire sakinlerini tahliye etmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerine kapıyı açtı, bayıldı

Bu sırada binanın 6. katında yalnız yaşayan bir kadının dairesinde mahsur kaldığı bilgisine ulaşan itfaiye ekipleri, süratle kadına ulaşmaya çalıştı. Ekipler, merdivenlerden 6. kata çıktıkları sırada, yoğun dumandan etkilenen ve boğulmak üzere olan 74 yaşındaki Sadet Spade evinin kapısını açtıktan sonra bayıldı. Eşi Alman uyruklu olan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince sedye ile apartmandan çıkarılarak, sitenin önünde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sadet Spade'ye ilk müdahalenin, ambulansta yapıldığı bildirildi.

Binada çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin, yapılan incelemenin ardından belli olacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı