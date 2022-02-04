Yangında can derdine düşen Afrikalı öğrencinin pasaportu çalındı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da geçtiğimiz günlerde 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan ve 3 binaya daha sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Hırsızlar, binada ikamet eden ve yangın telaşına düşen Afrikalı öğrenciye ait içinde bilgisayar, oturma izni, diploma ve pasaport gibi evraklarının bulunduğu çantayı çaldı. Ülkelerine gidemeyen Afrikalı öğrenci, yetkililerden destek istedi.

Yangın geçtiğimiz günlerde merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında çıkmıştı. Yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan 3 binanın çatısına sıçramış, bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

Hırsızlar, Afrikalı öğrencinin pasaportunu çaldı

Elazığ Fırat Üniversitesinde İngiliz dili ve edebiyatı bölümünde eğitim gören Ganalı Ayuba Abdul Karim ve arkadaşları binadan taşınıyordu. Bu sırada yangının çıktığını fark eden öğrenciler, ellerindeki çantaları dışarı bırakarak yukarıda kalan eşyalarını almaya gitti. Aldıkları eşyaları aşağı indiren öğrenciler, içinde bilgisayar, diploma ve pasaport gibi resmi evrakların bulunduğu çantanın yerinde olmadığını fark etti. Hırsız veya hırsızların çaldığı pasaportu olmadığı için ülkesine dönemediklerini ifade eden Abdul Karim, tekrar pasaport çıkarmak için maddi gücü olmadığını kaydetti.

"Pasaportum olmadan ülkeme geri dönemem"

Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Ayuba Abdul Karim, "Gana'dan geldim. Fırat Üniversitesinde İngiliz dili ve edebiyatı bölümünde okuyorum. Elazığ'da evimizden taşınırken o sırada yangın çıktı. Yangın sırasında iki tane çantam çalındı. Bir çantamda yeni ve eski pasaportum, lise diploması, Türkçe hazırlık belgesi, diğer çantamda ise bilgisayar ve diğer malzemelerim vardı. Özellikle pasaportum olmadan ülkeme geri dönemem. Hem maddi hem de manevi olarak çok mağdur durumda kaldım. Bana yardımcı olursanız sevinirim" diyerek hırsızlara seslendi.

Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ