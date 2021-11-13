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Yangında cami büyük hasar gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Yangında cami büyük hasar gördü Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cami içerisinde bulunan elektrik trafosundan çıkan yangın neticesinde cami büyük hasar gördü.

KOCAELİ (İHA) - - Yangında cami büyük hasar gördü

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cami içerisinde bulunan elektrik trafosundan çıkan yangın neticesinde cami büyük hasar gördü.

Yangın, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak Yenidoğan Merkez Cami'nde meydana geldi. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, camide büyük hasar oluştu. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken büyük maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangında cami büyük hasar gördü

Yangında cami büyük hasar gördü

Yangında cami büyük hasar gördü

Yangında cami büyük hasar gördü

Yangında cami büyük hasar gördü

Yangında cami büyük hasar gördü

Yangında cami büyük hasar gördü

Yangında cami büyük hasar gördü

Yangında cami büyük hasar gördü

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