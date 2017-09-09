Yangında büyük zarar gören Zeytinköy drone ile görüntülendi



MUĞLA - Muğla'daki Zeytinköy orman yangını sonrası bölge drone ile görüntülendi. Köyün büyük bir kısmını ve köyü çevreleyen ormanları küle çeviren yangının izleri, havadan daha net bir şekilde ortaya çıktı.

Muğla'da merkez ilçe Menteşe'ye bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını sonrası bölge havadan drone ile görüntülendi. 6 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde çıkan, 24 saat etkili olduktan sonra 7 Eylül Perşembe günü öğle saatlerinde kontrol altına alınabilen yangında Zeytinköy Mahallesi'nin büyük bir kısmını ve köyü çevreleyen ormanları yok eden yangının izleri net şekilde görülüyor.

Drone ile çekilen görüntülerde, Marçalı Dağlarının Gökova körfezine bakan dik yamaçlarına konuşlu Zeytin köyüne verdiği zarar gözler önüne seriliyor. Köyün körfeze doğru alt kısmında başlayan orman yangınının şiddetli rüzgarın da etkisiyle köyün içinden evleri ve bahçeleri yakıp geçip, köyün üst yamaçlarındaki ormanı küle dönüştüren izleri görüntülerde net olarak görülüyor. Görüntülerde ayrıca yangının köyün yakınlarındaki kanyona geçmeden son anda önlendiği görülüyor.