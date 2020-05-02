Yangında bir ev, iki otomobil ve ahır kullanılamaz hale geldi
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Yangında bir ev, iki otomobil ve ahır kullanılamaz hale geldi

Yangında bir ev, iki otomobil ve ahır kullanılamaz hale geldi
02.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:59

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde iki katlı ev, garajdaki iki otomobil ve bir ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde iki katlı ev, garajdaki iki otomobil ve bir ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi'nde Hikmet Battal'a ait iki katlı evin altındaki garajda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden ev sakinleri binayı boşattı.

Çevredekiler ve ev sakinlerinin yangına müdahale etmesine rağmen kısa sürede yayılan alevler binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangında iki katlı ev, garajdaki iki otomobil, tavuk kümesi ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangında bir ev, iki otomobil ve ahır kullanılamaz hale geldi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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