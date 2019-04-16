Yangında Binanın İkinci Katı ve Çatısı Yandı

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, iki katlı bir binanın üst katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ikinci kat ve binanın çatısı kullanılmaz hale geldi.

Selendi Şerefiye Mahallesi Tokatüstü mevkiindeki Muammer Durnabaş'a ait iki katlı binanın üst katında, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede ikinci katı ve çatıyı sardı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, alt kattaki dükkana ve yandaki diğer binalara sıçramadan bir saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

İkinci kat ve çatının kullanılmaz hale geldiği yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- Manisa

Kaynak: DHA