Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ilgili itfaiye amiri açığa alındı
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Mezitli, İtfaiye, Güncel

Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ilgili itfaiye amiri açığa alındı

MERSİN'de 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde çıkan yangında balkondan sarkıp düşen Yasemin Özel'in (38) ölümüyle ilgili yürütülen idari soruşturma kapsamında Mezitli İtfaiye Grup Amiri Tevfik Cin'in açığa alındığı bildirildi.

16.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:54
Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ilgili itfaiye amiri açığa alındı

MERSİN'de 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde çıkan yangında balkondan sarkıp düşen Yasemin Özel'in (38) ölümüyle ilgili yürütülen idari soruşturma kapsamında Mezitli İtfaiye Grup Amiri Tevfik Cin'in açığa alındığı bildirildi.

Merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde önceki gün 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede yangın çıktı. Evdeki Yasemin Özel, alevlerin yayılması üzerine balkona çıktı. Çevredekilerin uyarılarına rağmen balkon demirine çıkıp sarkan Özel, zemine düştü. Yaralanan Özel, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özel, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

ARAÇ OLAY YERİNE ULAŞIRKEN BOŞLUĞA BIRAKMIŞMersin Büyükşehir Belediyesi, ağır yapıda ve hareket kabiliyeti az olan 54 metre merdiven uzunluğuna sahip ikinci aracın olay mahalline ulaştığı sırada Yasemin Özel'in kendisini boşluğa bıraktığına dikkat çekti. İtfaiye personelinin kusurunun olup olmadığı ile ilgili olarak soruşturma açıldığı kaydedilen açıklamada, "Olayla ilgili 112'ye bir erkek vatandaş tarafından yapılan ilk ihbar, saat 15.26'da düşmüştür. Saat 15.27'de Mezitli İtfaiye Grup Amirliğimizdeki; 9 personel, 1'i, 18 metre merdiven uzunluğuna sahip toplam 4 araç ile olay mahalline çıkış yapmış, 15.30'da olay mahalline ulaşmışlardır. Bu esnada Yenişehir, Gökçebelen ve Merkez itfaiyeden takviye talebinde bulunulmuştur. Yangın müdahale ekibi, Yasemin Özel'in henüz balkonda olmadığı sırada ilk olarak ekipmanlarıyla birlikte hızlı bir şekilde meskenin kapısından içeri girme girişiminde bulunmuştur. Kapının çelik kapı ve çok yönlü kilitli olması nedeniyle kırılması uzun sürmüş, bu durumun uzun zaman alacağının anlaşılması üzerine, balyoz ile duvarlar kırılarak içeriye girilmeye çalışılmış, bu sırada ana bina önünde bulunan bir personel balkona bir kişinin çıktığı bilgisini vermiştir. Mezitli İtfaiye Grup Amirliği emrinde bulunan, ağır yapıda ve hareket kabiliyeti az olan 54 metre merdiven uzunluğuna sahip ikinci araç olay mahalline ulaştığı esnada, Yasemin Özel tutunduğu balkon parmaklıklarından kendisini boşluğa bırakmıştır" denildi.'SORUŞTURMANIN SELAMETİ İÇİN GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ'Meskene girildiğinde 4 oda ve 1 salondan oluşan dairenin sadece salon kısmında yangının olduğu, alevlerin diğer odalara sirayet etmediğinin görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Salondaki yangın kısa süre içerisinde söndürülmüştür. Olay yerine intikal eden 9 yangın kurtarma personelinin tamamı mesleki ve deneyim olarak itfaiye tecrübesi 5 ila 28 yıl arasında değişmektedir. Bu personelin 3'ü yangında arama kurtarma konusunda görevlendirilmiş olup, diğer 6 personel de yangın müdahale ekibinden oluşmaktadır. Müessif olayın yaşandığı aynı gün; personelin kusuru olup olmadığı ile ilgili olarak soruşturma açılmıştır. Soruşturmanın selameti açısından Mezitli İtfaiye Grup Amirine görevden el çektirilmiştir. Soruşturma sonucunda kusuru ve ihmali tespit edilen personel hakkında gereken işlem yapılacak, kamuoyunu ilgilendiren gelişmeler hassasiyetle açıklanmaya devam edilecektir."


Kaynak: DHA

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Manşet

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