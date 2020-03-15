Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ilgili itfaiyecilere soruşturma (2) VALİLİKTEN SORUŞTURMAMersin Valiliği, 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde çıkan yangında balkondan sarkarken düşen Yasemin Özel'in (38) ölümüyle ilgili itfaiye erlerinin ihmalinin olup, olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

VALİLİKTEN SORUŞTURMA Mersin Valiliği, 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde çıkan yangında balkondan sarkarken düşen Yasemin Özel'in (38) ölümüyle ilgili itfaiye erlerinin ihmalinin olup, olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: DHA