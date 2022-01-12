Yangında ayrı düşen köpek ve sahibini itfaiye kavuşturdu

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 96 daireli bir rezidansın 2. katında çıkan yangın bir daireyi kullanılamaz hale getirdi. Dairede kiracı olarak oturan Merter Kahvecigil'in köpeğinin ortalarda olmadığını belirtmesi üzerine itfaiye ekipleri yangın anında rezidansın üst katlarına çıkan köpeği bularak sahibine teslim etti. Köpeğinin yangında zarar gördüğünü düşünen genç adam ise köpeğine kavuşunca sarılarak kucağından hiç indirmedi.

Muradiye Mahallesi 2. Sokakta bulunan 96 dairelik bir rezidansın 2. katında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Dairede kiracı olarak oturan Merter Kahvecigil kendini güçlükle evin dışına atarken, köpeğine ise ulaşamadı. Olay yerine kısa sürede Sanayi, Muradiye ve Merkez itfaiye ekipleri intikal ederken, yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Dairede kiracı olarak oturan Merter Kahvecigil'in köpeğinin ortalarda olmadığını belirtmesi üzerine itfaiye ekipleri yangın anında rezidansın üst katlarına çıkan köpeği bularak sahibine teslim etti. Köpeğine kavuşan Merter Kahvecigil uzun uzun köpeğine sarılarak dua etti.

Daireyi kullanılamaz hale getiren yangının ilk tespitlere göre elektrikli ısıtıcıdan çıkmış olabileceği bildirildi. - MANİSA