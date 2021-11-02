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Yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi.

Huzur Mahallesi 22'nci Sokak'ta 3 katlı binanın zemin katındaki dairede çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımlar halıyı tutuşturması sonucu çıkan yangını fark eden Fatma A. (23), çocukları Cumane (5) ve Esil'i (2) alarak dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Evde zararın oluştuğu yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğuna hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi. Sağlık durumları iyi olan Fatma A. ile çocukları, tedbir amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

Yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

Yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

Yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

Yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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