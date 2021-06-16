Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
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Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir binanın ikinci katında çıkan yangın alevler arasında kalan Abide Solak odanın penceresinden atladı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir binanın ikinci katında çıkan yangın alevler arasında kalan Abide Solak odanın penceresinden atladı. Ağır yaralanan Solak hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün saat 16.45 sıralarında Yeşil Mahalle 1859 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hızla yayılan yangında alevlerin arasında mahsur kalan ve sokak kapısından çıkamayacağını anlayan Abide Solak, odanın penceresinden atladı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Solak, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Solak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada yangın ise bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, üst katta da kısmen zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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