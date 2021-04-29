Yangında alevlerin arasında kalan bir kişi hayatını kaybetti
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Yangında alevlerin arasında kalan bir kişi hayatını kaybetti

Yangında alevlerin arasında kalan bir kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Yazıdere Mahallesi'ndeki bağ evinde gece saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Ersel Savaş'a (52) ait evden bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evde bulunan Savaş'ın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Savaş'ın cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Yangında alevlerin arasında kalan bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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