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Yangında alevler odanın penceresinde püskürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yangında alevler odanın penceresinde püskürdü Aksaray'da 4 katlı apartmanın 4. katındaki dairenin oturma odasında çıkan yangında alevlere teslim olan odanın camından dışarı alevler püskürdü.

AKSARAY (İHA) - Yangında alevler odanın penceresinde püskürdü

AKSARAY - Aksaray'da 4 katlı apartmanın 4. katındaki dairenin oturma odasında çıkan yangında alevlere teslim olan odanın camından dışarı alevler püskürdü.

Yangın, saat 02.40 sıralarında Taşpazar Mahallesi 818 Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 4. katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan Bayram U.'ya ait evin oturma odasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Ev sahibi Bayram U.'nun dumandan öksürerek uyanıp fark ettiği yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere teslim olan odadan dışarıya adeta alevler püskürdü. Bayram U.'nun durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına merdivenle camdan müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında dairede büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangında alevler odanın penceresinde püskürdü

Yangında alevler odanın penceresinde püskürdü

Yangında alevler odanın penceresinde püskürdü

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