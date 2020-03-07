Yangında ahşap ev kullanılmaz hala geldi
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Yangında ahşap ev kullanılmaz hala geldi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılmaz hala geldi.

07.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:29
Yangında ahşap ev kullanılmaz hala geldi

'in ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılmaz hala geldi.


Alınan bilgilere göre, Mahallesi Saraç Sokak üzerinde Mehmet Köfön'e ait ahşap evde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, yangına Söğüt Belediyesi ve Çaltı Köy Muhtarlığa ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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