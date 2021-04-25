Yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan yangında bir samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan yangında bir samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacınuhlu Mahallesine bağlı Gedik Mahallesinde, Zekerya Keskin'e ait ahır ve samanlıkta, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanlığı saran alevler kısa sürede bitişiğinde bulunan ahıra sıçradı. Ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar, köy sakinleri tarafından zamanında çıkartılarak kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. - MERSİN

Yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi
Yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi
Yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Komşuda kabus! Koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 40 kişi öldü
Komşuda kabus! Koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 40 kişi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Serdar Ortaç Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Aykut Kocaman Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 11:44:15. #1.16#

title