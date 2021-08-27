Yangında ağır yaralanmıştı, yaşama tutunamadı
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Yangında ağır yaralanmıştı, yaşama tutunamadı

Yangında ağır yaralanmıştı, yaşama tutunamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Aslan Genç hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Aslan Genç hayatını kaybetti.

Yangın, pazar günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Yazar İlhami Sosyal Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aslan Genç (42) isimli kişi evinde uyuduğu sırada yangın çıktı. Durumu fark eden komşuları evin balkonun camını kırarak içeri girdi. Olayı gören diğer vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede yangının yaşandığı eve gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise eve girerek Aslan Genç'e ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçede yer alan özel bir hastaneye kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan Aslan Genç'in vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelmesi ve durumunun ciddi olmasından dolayı Kocaeli'nin Derince ilçesine sevk edildi.

Öte yandan yangına müdahale sırasında yardımcı olan N.G. ve A.G. ise karbonmonoksit gazından zehirlenmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, evde yapılan soğutma çalışmaları yaparken, İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yangında ağır yaralanan ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi altına alınan Aslan Genç, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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