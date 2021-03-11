Yangında ağır yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesindeki ahşap bir evde çıkan yangında ağır yaralan yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, Efeler Balıkköy Mahallesi'nde dün sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hayriye Günay (80) engelli kızı Meşkure Günay (50) ile birlikte yaşadığı evdeki yer ocağını ısınmak için yakarak uykuya daldı. Ocaktan sıçrayan kıvılcımlar yerdeki halıyı tutuşturarak, kısa sürede alevler tüm evi sardı. Alevleri fark eden komşuları anne ve kızın yardımına koşarken yangını itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Komşular Hayriye Günay'ı alevlerin arasından kurtarmayı başarırken, engelli kadına ulaşılamadı. Olay yerine kısa sürede gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangında kurtarılamayan Meşkure Günay alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı yaşlı kadın buradan İzmir'e sevk edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan anne Hayriye Günay da bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı