Yangında, ağaçlar zarar gördü

28.08.2019 13:43

Elazığ'da bir köyde arazide başlayan yangının ormanlık alana sıçraması sonucu çok sayıda ağaç zarar gördü.



Yangın, Sivrice ilçesine bağlı Kayapınar Köyü sınırlarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arazide yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede meyve ağaçları ile ormanlık alana ulaştı. Bölgeye itfaiye, İl Özel İdaresi ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangında çok sayıda ağacın zarar gördüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA