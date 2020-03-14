Yangında 8'inci kat balkonundan atlayan kadın öldü MERSİN'de 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde çıkan yangında, balkondan atlayan Yasemin Özel (38), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MERSİN'de 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde çıkan yangında, balkondan atlayan Yasemin Özel (38), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan 13 katlı apartmanın 8'inci katında yangın çıktı. Yangında evde bulunan Yasemin Özel, alevlerin bir anda daireyi sarması nedeniyle balkona çıktı. Özel, çevredekilerin uyarılarına rağmen kendisini balkon demirinden aşağı sarkıtarak boşluğa bıraktı. Özel, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yasemin Özel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA