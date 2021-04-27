Yangında 6. kattan atlayan yaşlı adamın çatıya tamirat için çıkmış
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Yangında 6. kattan atlayan yaşlı adamın çatıya tamirat için çıkmış

İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Yangında 6. kattan atlayan yaşlı adamın çatıya tamirat için çıkmış Yaşlı adamın komşusu: "Çatıcıydı kendisi, tamirat yapıyordu" Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısında çıkan yangında aşağıya atlayan yaşlı adamın, tamirat için çıktığı öğrenildi.

Yangında 6. kattan atlayan yaşlı adamın çatıya tamirat için çıkmış

Yaşlı adamın komşusu: "Çatıcıydı kendisi, tamirat yapıyordu"

İSTANBUL - Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısında çıkan yangında aşağıya atlayan yaşlı adamın, tamirat için çıktığı öğrenildi.

Bağcılar Kirazlı Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. Panikle bir vatandaş çatıya çıkarak, alevlerden kurtulmak için aşağıya sarktı. Panikle aşağı atlayarak yaralanan vatandaşa sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yaşlı adamın çatıya tamirat için çıktığı öğrenilirken, komşusu Kerem Başalan yaşanan dehşet anlarını anlattı. Başalan, "Düştüğünü gördüm. Abi çatıya tutunurken, ayağını pencereye attı. Kaydı kaldırıma doğru yüz üstü düştü. Adamı ambulansa aldılar. Eskiden badana mı ne yapıyormuş" dedi.

Yaşlı adamın başka bir komşusu Kadir Erdoğmuş ise, "Ben geldiğimde yerde yatıyordu. Tanıdığımız bir abimizdi. Komşumuzdu. Kaçamamış kurtulamamış. Çatıydı kendisi. Çok üzüldüm. Tamirat yapıyordu. Durumu ağırdı inşallah kurtulur. Çatı yanmış o da kaçacak yer bulamayınca atla atla demişler o da atlamış" ifadelerini kullandı.

Yangında 6. kattan atlayan yaşlı adamın çatıya tamirat için çıkmış
Yangında 6. kattan atlayan yaşlı adamın çatıya tamirat için çıkmış
Yangında 6. kattan atlayan yaşlı adamın çatıya tamirat için çıkmış
Yangında 6. kattan atlayan yaşlı adamın çatıya tamirat için çıkmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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